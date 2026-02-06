Рейтинг@Mail.ru
Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае - РИА Новости, 06.02.2026
22:10 06.02.2026
Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае
Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае - РИА Новости, 06.02.2026
Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.02.2026
Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

МЧС: В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

Зима в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России.
"Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении ракет звонить 112.
 
