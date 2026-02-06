https://ria.ru/20260206/mchs-2072809866.html
В Ростовской области объявлена ракетная опасность
В Ростовской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 06.02.2026
В Ростовской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.02.2026
