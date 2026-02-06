Рейтинг@Mail.ru
Маск описал агентство Блумберг, используя эмодзи фекалий - РИА Новости, 06.02.2026
21:59 06.02.2026
Маск описал агентство Блумберг, используя эмодзи фекалий
Маск описал агентство Блумберг, используя эмодзи фекалий
Американский предприниматель Илон Маск описал агентство Блумберг, используя эмодзи фекалий. РИА Новости, 06.02.2026
Маск описал агентство Блумберг, используя эмодзи фекалий

Маск описал агентство Блумберг через эмодзи фекалий

Илон Маск
Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск описал агентство Блумберг, используя эмодзи фекалий.
В социальной сети X Маск написал Блумберг, а дальше прикрепил эмодзи фекалий.
Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс.
