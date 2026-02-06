Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не корпорации, а правительства представляют наибольшую угрозу для безопасного развития искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, поскольку могут применять эти передовые технологии для подавления народных масс.

"Вероятно, самая большая опасность ИИ - или, возможно, самая большая опасность для того, чтобы ИИ и робототехника пошли не по тому пути - это государство. Власти потенциально могут использовать ИИ и роботов для подавления населения. Это вызывает серьёзную обеспокоенность", - сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.

При этом Маск фактически приравнял корпорации к правительствам, отметив, что бизнес зачастую демонстрирует более высокий уровень моральности, чем госструктуры.