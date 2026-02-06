Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов - РИА Новости, 06.02.2026
02:03 06.02.2026
Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов
Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов - РИА Новости, 06.02.2026
Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов
2026-02-06T02:03:00+03:00
2026-02-06T02:03:00+03:00
https://ria.ru/20260206/mask-2072587502.html
2026
1920
1920
true
технологии, илон маск
Технологии, Илон Маск
Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов

Маск: правительства могут использовать ИИ и роботов для подавления населения

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не корпорации, а правительства представляют наибольшую угрозу для безопасного развития искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, поскольку могут применять эти передовые технологии для подавления народных масс.
"Вероятно, самая большая опасность ИИ - или, возможно, самая большая опасность для того, чтобы ИИ и робототехника пошли не по тому пути - это государство. Власти потенциально могут использовать ИИ и роботов для подавления населения. Это вызывает серьёзную обеспокоенность", - сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
При этом Маск фактически приравнял корпорации к правительствам, отметив, что бизнес зачастую демонстрирует более высокий уровень моральности, чем госструктуры.
В предыдущие годы Маск неоднократно утверждал, что неконтролируемый искусственный интеллект может стать угрозой для человечества, сравнивая его с "демоном". Он также настаивал на необходимости регулирования и создания этических рамок, чтобы развитие ИИ оставалось безопасным и под контролем людей.
