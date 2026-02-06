Маск заявил, что США могут уступить лидерство в высоких технологиях Китаю

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил, что без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях, включая ИИ и электромобили, перед Китаем.
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск
31 января, 10:30
Маск отметил, что, по его оценке, Китай в этом году произведет в три раза больше электроэнергии, чем США, назвав это важным показателем экономической мощи страны.
По мнению Маска, США сильно зависят от Китая в переработке редкоземельных элементов, которые он назвал вовсе не такими уж редкими. По его словам, хотя эти материалы добываются в Америке, их отправляют в Китай для переработки, а затем они возвращаются в виде компонентов для магнитов и электродвигателей. Это, по мнению предпринимателя, показывает глобальную уязвимость США в критически важных технологиях.
В четверг госдепартамент сообщил, что в ходе прошедшей в Вашингтоне министерской конференции, которая состоялась в среду, США подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами.
Министерская конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.