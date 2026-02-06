Маск заявил, что США могут уступить лидерство в высоких технологиях Китаю

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил, что без прорывных технологий США рискуют потерять лидерство в высоких технологиях, включая ИИ и электромобили, перед Китаем.

Маск отметил, что, по его оценке, Китай в этом году произведет в три раза больше электроэнергии, чем США, назвав это важным показателем экономической мощи страны.