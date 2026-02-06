Рейтинг@Mail.ru
Мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах, заявил Маск
01:55 06.02.2026
Мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах, заявил Маск
Мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах, заявил Маск - РИА Новости, 06.02.2026
Мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах, заявил Маск
Мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах, заявил Маск

Маск: мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах

Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Возглавлявший специальный департамент по контролю за эффективностью правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск пожаловался, что мошенники готовы были прикрываться заботами о детенышах панд, чтобы сохранить госвыплаты.
"Например, если отказываешь в финансировании мошенникам, они выдумывают самые трогательные причины, чтобы просить продолжить выплаты. Они не говорят: "Пожалуйста, пусть мошенничество продолжается". Они говорят: "Там убивают детенышей панд". Но там нет никаких детенышей панд, они это выдумывают", - заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
По словам предпринимателя, "эти силы могут придумывать чрезвычайно правдоподобные истории, полностью ложные, но вызывающие сочувствие".
На вопрос о том, почему не запретить подобное прямо и без разбирательств, Маск ответил: "Я не президент".
В середине прошлого года американский лидер Дональд Трамп поссорился с Маском, который проводил много времени в Белом доме. Предприниматель подверг критике проект республиканца о масштабном сокращении расходов, что стало причиной охлаждения между ними. К нынешнему моменту отношения Маска и Трампа улучшились.
