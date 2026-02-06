Мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах, заявил Маск

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Возглавлявший специальный департамент по контролю за эффективностью правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск пожаловался, что мошенники готовы были прикрываться заботами о детенышах панд, чтобы сохранить госвыплаты.

"Например, если отказываешь в финансировании мошенникам, они выдумывают самые трогательные причины, чтобы просить продолжить выплаты. Они не говорят: "Пожалуйста, пусть мошенничество продолжается". Они говорят: "Там убивают детенышей панд". Но там нет никаких детенышей панд, они это выдумывают", - заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.

По словам предпринимателя, "эти силы могут придумывать чрезвычайно правдоподобные истории, полностью ложные, но вызывающие сочувствие".

На вопрос о том, почему не запретить подобное прямо и без разбирательств, Маск ответил: "Я не президент".