https://ria.ru/20260206/mask-2072583181.html
Маск предсказал США банкротство из-за госдолга
Маск предсказал США банкротство из-за госдолга - РИА Новости, 06.02.2026
Маск предсказал США банкротство из-за госдолга
Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:39:00+03:00
2026-02-06T00:39:00+03:00
2026-02-06T00:39:00+03:00
в мире
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_20616ccf8ffd26e8eb6e6f974d2ca3fc.jpg
https://ria.ru/20260203/mask-2071869173.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f668943e25e76e213540e313bd6f6362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск
Маск предсказал США банкротство из-за госдолга
Маск предсказал США банкротство из-за госдолга, спасут от которого только роботы
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США
и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом", - заявил Маск
в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
По его словам, платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. "Более триллиона долларов платы по процентам", - возмутился бизнесмен.
"В отсутствии ИИ и роботов - мы попали, потому что государственный долг накапливается в сумасшедших объемах", - сказал он.