Россия готова обсуждать подключение к "Маршруту Трампа", заявил посол - РИА Новости, 06.02.2026
14:19 06.02.2026
Россия готова обсуждать подключение к "Маршруту Трампа", заявил посол
Россия внимательно следит за армяно-американским проектом "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", Москва готова к обсуждению возможного... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
россия
армения
азербайджан
дональд трамп
сергей копыркин
мария захарова
ржд
россия
армения
азербайджан
в мире, россия, армения, азербайджан, дональд трамп, сергей копыркин, мария захарова, ржд
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Дональд Трамп, Сергей Копыркин, Мария Захарова, РЖД
Россия готова обсуждать подключение к "Маршруту Трампа", заявил посол

Копыркин: РФ готова обсуждать возможность подключения к проекту "Маршрут Трампа"

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия внимательно следит за армяно-американским проектом "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", Москва готова к обсуждению возможного подключения к этой инициативе, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
России очень внимательно следят за тем, что происходит вокруг... армяно-американского проекта "Дорога Трампа"... Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учтивая в том числе весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании, развитии железнодорожной сферы в Республике Армения", - заявил Копыркин в интервью телеканалу "Россия-24".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров надеется, что между Россией и Арменией не будет недоверия и вранья
5 февраля, 14:37
Он отметил, что конкретные практические детали только начинают проясняться и потребуется определенное время для запуска этого проекта. Россия следила и будет следить за этим процессом, подчеркнул посол.
Как заявила заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия готова изучить возможные варианты своего подключения к проекту "Маршрут Трампа", в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
5 февраля, 13:28
 
В миреРоссияАрменияАзербайджанДональд ТрампСергей КопыркинМария ЗахароваРЖД
 
 
