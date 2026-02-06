Россия готова обсуждать подключение к "Маршруту Трампа", заявил посол

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия внимательно следит за армяно-американским проектом "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", Москва готова к обсуждению возможного подключения к этой инициативе, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Он отметил, что конкретные практические детали только начинают проясняться и потребуется определенное время для запуска этого проекта. Россия следила и будет следить за этим процессом, подчеркнул посол.