Россия готова обсуждать подключение к "Маршруту Трампа", заявил посол

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия внимательно следит за армяно-американским проектом "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", Москва готова к обсуждению возможного подключения к этой инициативе, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"В России очень внимательно следят за тем, что происходит вокруг... армяно-американского проекта "Дорога Трампа"... Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учтивая в том числе весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании, развитии железнодорожной сферы в Республике Армения", - заявил Копыркин в интервью телеканалу "Россия-24".
Он отметил, что конкретные практические детали только начинают проясняться и потребуется определенное время для запуска этого проекта. Россия следила и будет следить за этим процессом, подчеркнул посол.
Как заявила заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия готова изучить возможные варианты своего подключения к проекту "Маршрут Трампа", в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.