Россиян среди пострадавших от наводнения в Марокко нет, сообщило посольство
Россиян среди пострадавших от наводнения в Марокко нет, сообщило посольство - РИА Новости, 06.02.2026
Россиян среди пострадавших от наводнения в Марокко нет, сообщило посольство
Информации о нахождении россиян в районах Марокко, пострадавших от наводнений, нет, обращений от соотечественников не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в королевстве.
Россиян среди пострадавших от наводнения в Марокко нет, сообщило посольство
Посольство России: россиян нет среди пострадавших от наводнения в Марокко
КАИР, 6 фев – РИА Новости. Информации о нахождении россиян в районах Марокко, пострадавших от наводнений, нет, обращений от соотечественников не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в королевстве.
Ранее министерство внутренних дел королевства сообщило, что более 143 тысяч человек эвакуированы на северо-западе Марокко из-за риска наводнений.
"Информации о нахождении россиян в районах, пострадавших от наводнений в Марокко, нет. Обращений от соотечественников не поступало. Следим за ситуацией", - сообщили в российской дипмиссии.
В конце января на северо-западе Марокко прошли проливные дожди, которые особенно сильно затронули исторический город Эль-Ксар-эль-Кебир, известный как место Битвы трех королей в 1578 году. Из-за обильных осадков произошло повышение уровня воды в реке Лукос, протекающей рядом с городом, и заполнение расположенного южнее водохранилища Уэд-эль-Махазин. Многие районы Эль-Ксар-эль-Кебира оказались затоплены. В ожидании прогнозируемых повторных наводнений марокканские власти приняли решение эвакуировать жителей этого города и ряда других районов.