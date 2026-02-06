Россиян среди пострадавших от наводнения в Марокко нет, сообщило посольство

КАИР, 6 фев – РИА Новости. Информации о нахождении россиян в районах Марокко, пострадавших от наводнений, нет, обращений от соотечественников не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в королевстве.

Ранее министерство внутренних дел королевства сообщило, что более 143 тысяч человек эвакуированы на северо-западе Марокко из-за риска наводнений.

"Информации о нахождении россиян в районах, пострадавших от наводнений в Марокко, нет. Обращений от соотечественников не поступало. Следим за ситуацией", - сообщили в российской дипмиссии.