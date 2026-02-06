Ткачев назвал сумму инвестиций в отель "Мантера суприм" в Сочи

Рейтинг@Mail.ru
17:38 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Инвестиции в создание пятизвездочного отеля "Мантера суприм" в "Сириусе" составили около 38 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев.
"Мы в прошлом году запустили наш новый флагманский проект "Мантера суприм". Это гостиница, её звёздность – "пять плюс", люксового класса. Объём инвестиций – порядка 38 миллиардов рублей. Это крупные инвестиции", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ткачев попросил Путина помочь с созданием дорог в Сочи
Вчера, 14:51
Ткачев отметил, что гостиница находится на федеральной территории "Сириус" и включает 800 номеров и резиденций.
"Мантера" создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
Вчера, 14:03
 
Россия Сочи Геленджик Александр Ткачев Владимир Путин Общество
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
