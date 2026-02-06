https://ria.ru/20260206/mantera-2072758736.html
Ткачев назвал сумму инвестиций в отель "Мантера суприм" в Сочи
Ткачев назвал сумму инвестиций в отель "Мантера суприм" в Сочи - РИА Новости, 06.02.2026
Ткачев назвал сумму инвестиций в отель "Мантера суприм" в Сочи
Инвестиции в создание пятизвездочного отеля "Мантера суприм" в "Сириусе" составили около 38 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров группы... РИА Новости, 06.02.2026
Ткачев назвал сумму инвестиций в отель "Мантера суприм" в Сочи
Ткачев: инвестиции в отель «Мантера суприм» в Сочи составили 38 млрд рублей