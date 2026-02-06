Рейтинг@Mail.ru
08:51 06.02.2026 (обновлено: 10:09 06.02.2026)
На Западе сделали громкое заявление после российского удара
Владимир Зеленский может в любой момент остановить российские удары, если согласится заключить мир, написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в РИА Новости, 06.02.2026
в мире, владимир зеленский, нато, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Россия
© REUTERS / Valentyn OgirenkoРабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский может в любой момент остановить российские удары, если согласится заключить мир, написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.

"Зеленский может заключить мир, чтобы остановить это (удары - Прим.ред), в любой момент, когда он захочет", — говорится в публикации.
Так он прокомментировал выпад генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Москвы, раскритиковавшего ее за атаки на украинские энергетические объекты.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым украинской армией.

В ведомстве подчеркивали, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.
