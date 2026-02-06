На Западе сделали громкое заявление после российского удара

Так он прокомментировал выпад генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Москвы, раскритиковавшего ее за атаки на украинские энергетические объекты.



Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым украинской армией.



В ведомстве подчеркивали, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.