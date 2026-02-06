Лукашенко сравнил экономию на уличном освещении с годовым повышением пенсии

МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством совета министров сообщил, что сэкономленные на изменении режима уличного освещения деньги сравнимы с расходами на повышения пенсий на 10%, сообщило агентство Белта.
Лукашенко 3 февраля назвал нехозяйским подход к уличному освещению и потребовал изменить режим освещения ради экономии. По его словам, утром освещение отключается слишком поздно, а включается слишком рано, когда на улице и так достаточно светло, и освещение включено лишние 4-5 часов.
На совещании с руководством совета министров глава государства обратил внимание, что сокращение времени работы уличного освещения даже на короткий промежуток дает в масштабах страны значительную экономию денежных средств, сопоставимую с затратами на строительство некоторых объектов для агропромышленного комплекса или дополнительными расходами для повышения пенсий.
"(Председатель Мингорисполкома Владимир) Кухарев на 15 минут или на 10 минут даже свет выключил раньше - боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10-15 минут, как Владимир Евгеньевич говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят. Но самое главное: с 1 февраля повышение пенсий, немного, на 10%, но повысили пенсии пенсионерам. Если за год взять эту экономию (на уличном освещении – ред.), это практически это повышение. Десять минут потерпеть", - сказал президент.
По словам Лукашенко, в таких крупных городах, как Минск, достаточно и дополнительных источников освещения, кроме уличных фонарей, в том числе свет от зданий, жилых домов, витрин и так далее.
Глава государства рассказал, что лично рано утром накануне совещания посмотрел, насколько светло на улице и когда выключат свет, и похвалил главу области.
"Надо отдать должное: наконец-то губернатор Минской области выключил свет в деревнях вокруг деревни президента. Спасибо вам", - сказал Лукашенко.