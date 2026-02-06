Лукашенко сравнил экономию на уличном освещении с годовым повышением пенсии

На совещании с руководством совета министров глава государства обратил внимание, что сокращение времени работы уличного освещения даже на короткий промежуток дает в масштабах страны значительную экономию денежных средств, сопоставимую с затратами на строительство некоторых объектов для агропромышленного комплекса или дополнительными расходами для повышения пенсий.