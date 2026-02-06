https://ria.ru/20260206/lotereya-2072606008.html
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, выбрав билет с датой свадьбы
екатеринбург
россия
лотерея
общество
екатеринбург
россия
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, выбрав билет с датой свадьбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Александр из Екатеринбурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерее благодаря одному случайному билету. Выигрыш случился буквально за несколько дней до годовщины свадьбы, и даже в билете была дата этого памятного и важного события", - сказано в сообщении.
По словам победителя, свадьба была сыграна 6 февраля 2019 года, когда обоим супругам было по 33 года - эти же числа оказались на билете.
Выигрыш победитель планирует потратить на закрытие ипотеки и приобретение нового автомобиля.