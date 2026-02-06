Рейтинг@Mail.ru
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы - РИА Новости, 06.02.2026
09:08 06.02.2026
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, выбрав билет с датой свадьбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских... РИА Новости, 06.02.2026
екатеринбург, россия, лотерея, общество
Екатеринбург, Россия, Лотерея, Общество
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 млн руб, выбрав билет с датой свадьбы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские деньги
Российские деньги. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, выбрав билет с датой свадьбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Александр из Екатеринбурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерее благодаря одному случайному билету. Выигрыш случился буквально за несколько дней до годовщины свадьбы, и даже в билете была дата этого памятного и важного события", - сказано в сообщении.
По словам победителя, свадьба была сыграна 6 февраля 2019 года, когда обоим супругам было по 33 года - эти же числа оказались на билете.
Выигрыш победитель планирует потратить на закрытие ипотеки и приобретение нового автомобиля.
Национальная Лотерея - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером
25 марта 2025, 13:28
25 марта 2025, 13:28
 
ЕкатеринбургРоссияЛотереяОбщество
 
 
