Рейтинг@Mail.ru
Лондон отвергает идею прямого диалога с Россией, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/london-2072719318.html
Лондон отвергает идею прямого диалога с Россией, заявил посол
Лондон отвергает идею прямого диалога с Россией, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2026
Лондон отвергает идею прямого диалога с Россией, заявил посол
Политическая линия Лондона сохраняется той же, что и была, идею прямого диалога с РФ Британия отвергает, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:35:00+03:00
2026-02-06T15:35:00+03:00
в мире
россия
лондон
великобритания
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260206/london-2072718776.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин
Лондон отвергает идею прямого диалога с Россией, заявил посол

Посол в Британии: Лондон отвергает идею прямого диалога с Россией

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политическая линия Лондона сохраняется той же, что и была, идею прямого диалога с РФ Британия отвергает, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Политическая линия пока сохраняется абсолютно та же, которая была... Прямой диалог с нами она (Британия - ред.) отвергла. Мол, отсутствуют доказательства, что "Россия стремится к миру на Украине", - сказал Келин в эфире "России 24".
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна
Вчера, 15:33
 
В миреРоссияЛондонВеликобританияАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала