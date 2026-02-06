Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 06.02.2026 (обновлено: 15:40 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/london-2072718776.html
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна
Атмосфера внутреннего политического скандала нагнетается в Великобритании на фоне публикации "файлов Эпштейна", которым уделяют много внимания местные СМИ,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:33:00+03:00
2026-02-06T15:40:00+03:00
в мире
великобритания
россия
лондон
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f167c29764291d9d082fa850399e930.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072358831.html
великобритания
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d042bcc963926237186ae828f8506c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, лондон, андрей келин
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Андрей Келин
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна

Келин: в Лондоне нагнетается политический скандал из-за файлов Эпштейна

© Фото : Посольство России в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Атмосфера внутреннего политического скандала нагнетается в Великобритании на фоне публикации "файлов Эпштейна", которым уделяют много внимания местные СМИ, рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Здесь не в первый раз говорят о том, что это сильный удар по правительству лейбористов, лично по премьеру, который потерял авторитет, ну и что на грани. Но на грани не в первый раз, честно говоря. Не знаю, как они здесь переживут, потому что с каждым днем атмосфера внутреннего политического скандала нагнетается", - сказал посол в интервью каналу "Россия 24", отметив огромный интерес британских СМИ к "файлам Эпштейна".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского
5 февраля, 06:26
 
В миреВеликобританияРоссияЛондонАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала