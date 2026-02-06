https://ria.ru/20260206/london-2072715290.html
Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев, заявил посол
Лондон заинтересован в ослаблении России руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
