15:23 06.02.2026 (обновлено: 15:36 06.02.2026)
Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев, заявил посол
Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев, заявил посол
Лондон заинтересован в ослаблении России руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев, заявил посол

Посол в Британии: Лондон заинтересован в ослаблении России руками украинцев

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лондон заинтересован в ослаблении России руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Лондон, как я вижу, по-прежнему заинтересован в ослаблении нашей страны руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий", - сказал Келин в интервью телеканалу "Россия 24".
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне
5 февраля, 06:44
 
