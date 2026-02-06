Рейтинг@Mail.ru
Вдову Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 06.02.2026 (обновлено: 12:26 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/leontenko-2072646988.html
Вдову Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище
Вдову Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище - РИА Новости, 06.02.2026
Вдову Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище
Вдову народного артиста СССР Алексея Баталова, артистку цирка Гитану Леонтенко похоронили в пятницу на Преображенском кладбище в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:04:00+03:00
2026-02-06T12:26:00+03:00
общество
москва
ссср
ленинград
алексей баталов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072439930_0:0:919:518_1920x0_80_0_0_0b53d5dcf479bc749c626a325aec4ed9.jpg
москва
ссср
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072439930_71:0:919:636_1920x0_80_0_0_fcf6cbd5ad76d2e0833dc1882ea59bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, ссср, ленинград, алексей баталов
Общество, Москва, СССР, Ленинград, Алексей Баталов
Вдову Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище

Вдову Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вдову народного артиста СССР Алексея Баталова, артистку цирка Гитану Леонтенко похоронили в пятницу на Преображенском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Леонтенко похоронили в семейном захоронении, где также покоится её мать. Рядом похоронен и супруг - народный артист СССР Алексей Баталов, который скончался в 2017 году.
Ранее юрист Леонтенко Татьяна Кириенко сообщила РИА Новости, что артистка умерла дома, ей было 90 лет.
Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в цирковой семье: мать была наездницей и танцовщицей, а отец - воздушным гимнастом. Впервые самостоятельно выступила перед зрителями в возрасте девяти лет. В 1953 году, будучи на гастролях в Ленинграде, артистка познакомилась с актером Баталовым, однако поженилась пара только спустя десять лет. В браке у них родилась дочь Мария. Леонтенко и Баталов прожили вместе более 50 лет, пока смерть актера не разлучила их в 2017 году.
 
ОбществоМоскваСССРЛенинградАлексей Баталов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала