Слова Рютте об Украине говорят о подготовке к интервенции, заявил Лавров

Выступление генсека НАТО Марка Рютте в Верховной раде свидетельствует о том, что готовится военная интервенция на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2026
нато
