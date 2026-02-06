Рейтинг@Mail.ru
Слова Рютте об Украине говорят о подготовке к интервенции, заявил Лавров
17:13 06.02.2026
Слова Рютте об Украине говорят о подготовке к интервенции, заявил Лавров
Слова Рютте об Украине говорят о подготовке к интервенции, заявил Лавров
Слова Рютте об Украине говорят о подготовке к интервенции, заявил Лавров
Выступление генсека НАТО Марка Рютте в Верховной раде свидетельствует о том, что готовится военная интервенция на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Слова Рютте об Украине говорят о подготовке к интервенции, заявил Лавров

Лавров: слова Рютте о силах на Украине говорят о подготовке военной интервенции

Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выступление генсека НАТО Марка Рютте в Верховной раде свидетельствует о том, что готовится военная интервенция на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что Рютте, выступая в украинском парламенте, заявил, что гарантии безопасности для Украины, разработанные европейскими странами, предусматривают автоматические действия "коалиции желающих" по размещению своих контингентов на украинской территории: на одном этапе - со стороны европейских стран, в частности, Великобритании и Франции, а на другом этапе - уже с поддержкой США.
"То, что Рютте произнес, выступая в парламенте, в Верховной раде Украины, означает, что готовится интервенция", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Швейцарии Инасио Кассисом и генсеком ОБСЕ.
Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину
