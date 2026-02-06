https://ria.ru/20260206/lavrov-2072698902.html
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Швейцария хочет оживить экономическую работу в ОБСЕ, Россия готова к этому при понимании того, что дискриминации при организации мероприятий в этой области быть РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:24:00+03:00
2026-02-06T14:24:00+03:00
2026-02-06T14:24:00+03:00
в мире
россия
швейцария
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072695228.html
россия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе
В мире, Россия, Швейцария, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Лавров: РФ поддержит оживление экономики в ОБСЕ, если не будет дискриминации