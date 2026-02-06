Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
14:24 06.02.2026
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Швейцария хочет оживить экономическую работу в ОБСЕ, Россия готова к этому при понимании того, что дискриминации при организации мероприятий в этой области быть
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Швейцария хочет оживить экономическую работу в ОБСЕ, Россия готова к этому при понимании того, что дискриминации при организации мероприятий в этой области быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В экономической области тоже застой. Есть у швейцарского председательства (Швейцария была выбрана председателем ОБСЕ на 2026 год - ред.), генерального секретаря планы оживления деятельности по этим направлениям. Мы сказали, что будем готовы при понимании, что никакой дискриминации при организации подобных мероприятий быть не может" , - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Он уточнил, что дискриминации не должно быть ни с точки зрения круга приглашенных, ни с точки зрения возможности всех делегаций добраться до места мероприятий ОБСЕ без каких-либо проблем.
В мире Россия Швейцария Сергей Лавров Феридун Синирлиоглу ОБСЕ
 
 
