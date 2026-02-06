Лавров рассказал, какие темы приносят ущерб ОБСЕ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ущерб ОБСЕ приносят темы, которые не попадают под сферу ее компетенций, а поднимаются лишь затем, чтобы поставить "очередную украинскую загогулину" и отчитаться перед теми, кто руководит этим процессом.