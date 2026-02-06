Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, какие темы приносят ущерб ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
14:11 06.02.2026
Лавров рассказал, какие темы приносят ущерб ОБСЕ
россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе
Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Лавров рассказал, какие темы приносят ущерб ОБСЕ

Лавров: ущерб ОБСЕ приносят темы, которые не попадают под ее компетенции

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ущерб ОБСЕ приносят темы, которые не попадают под сферу ее компетенций, а поднимаются лишь затем, чтобы поставить "очередную украинскую загогулину" и отчитаться перед теми, кто руководит этим процессом.
"В организацию (ОБСЕ - ред.) привносит ущерб дискуссия по тем направлениям, ...которые не попадают под сферу ее компетенций, лишь бы лишний раз поставить очередную украинскую загогулину и отчитаться перед теми, кто руководит этим процессом", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал переговоры с председателем ОБСЕ
РоссияСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕ
 
 
