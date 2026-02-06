Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал переговоры с председателем ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072695228.html
Лавров прокомментировал переговоры с председателем ОБСЕ
Лавров прокомментировал переговоры с председателем ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
Лавров прокомментировал переговоры с председателем ОБСЕ
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, начальником федерального департамента иностранных дел... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:10:00+03:00
2026-02-06T14:10:00+03:00
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072695078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, в мире
Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, В мире
Лавров прокомментировал переговоры с председателем ОБСЕ

Лавров: на переговорах с председателем ОБСЕ не избегали сложных вопросов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу не избегали сложных вопросов, вытекающих из нынешней геополитической ситуации.
«
"Мы не избегали сложных вопросов, вопросов глобального характера, которые вытекают из нынешней геополитической ситуации, которая бурно и достаточно непредсказуемо развивается. Ситуации, которая вскрыла целый ряд проблем внутри западного лагеря", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров
Вчера, 14:09
 
Сергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала