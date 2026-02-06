У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров

"Нам кажется, что у швейцарского председательства, у генерального секретаря, есть понимание глубины кризиса, и есть желание постараться как-то преодолеть нынешнюю ситуацию", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Наш совет, который мы дали нашим собеседникам, - не пытаться замахиваться на какие-то глобальные инициативы, дескать, вот сделаем ОБСЕ центральной структурой чуть ли не всего, что происходит в этой части Евразии. Для начала давайте попробуйте восстановить нормальную работу механизмов в военно-политической сфере, которые бездействуют не по нашей вине, в экономической сфере и в сфере гуманитарной. Вот на этом мы разошлись и договорились продолжать поддерживать контакты", - подчеркнул министр.