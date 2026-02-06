Рейтинг@Mail.ru
У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров
14:09 06.02.2026 (обновлено: 14:21 06.02.2026)
У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров
У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров
У главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, как председателя ОБСЕ, и генсека организации Феридуна Синирлиоглу, есть желание преодолеть нынешний кризис в ОБСЕ, заявил РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:09:00+03:00
2026-02-06T14:21:00+03:00
в мире
швейцария
россия
феридун синирлиоглу
сергей лавров
обсе
в мире, швейцария, россия, феридун синирлиоглу, сергей лавров, обсе
В мире, Швейцария, Россия, Феридун Синирлиоглу, Сергей Лавров, ОБСЕ
У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров

Лавров: у Швейцарии есть желание преодолеть нынешний кризис в ОБСЕ

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, как председателя ОБСЕ, и генсека организации Феридуна Синирлиоглу, есть желание преодолеть нынешний кризис в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нам кажется, что у швейцарского председательства, у генерального секретаря, есть понимание глубины кризиса, и есть желание постараться как-то преодолеть нынешнюю ситуацию", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
"Наш совет, который мы дали нашим собеседникам, - не пытаться замахиваться на какие-то глобальные инициативы, дескать, вот сделаем ОБСЕ центральной структурой чуть ли не всего, что происходит в этой части Евразии. Для начала давайте попробуйте восстановить нормальную работу механизмов в военно-политической сфере, которые бездействуют не по нашей вине, в экономической сфере и в сфере гуманитарной. Вот на этом мы разошлись и договорились продолжать поддерживать контакты", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ, как сохранить значение организации
В миреШвейцарияРоссияФеридун СинирлиоглуСергей ЛавровОБСЕ
 
 
