Россия атакует только объекты двойного назначения на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
14:07 06.02.2026 (обновлено: 14:10 06.02.2026)
Россия атакует только объекты двойного назначения на Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российские войска, соблюдая нормы международного гуманитарного права, атакуют на Украине только объекты, которые имеют двойное назначение или чисто военное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ни раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые имеют двойное назначение или чисто военное", - сказал Лавров по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым
