Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым - РИА Новости, 06.02.2026
13:52 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072691205.html
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым перепутал стороны за столом переговоров и хотел занять место в российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.
Войдя в зал, он направился в сторону, где всегда сидит российская делегация.
Главе МИД Швейцарии подсказали, что необходимо пройти на другую сторону переговорного стола.
"Когда вы сказали, что без флагов", - сказал Лавров своему швейцарскому коллеге на английском языке.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров назвал причину антироссийских шагов США
5 февраля, 18:36
 
В миреШвейцарияСергей ЛавровОБСЕ
 
 
