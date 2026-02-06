https://ria.ru/20260206/lavrov-2072691205.html
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым - РИА Новости, 06.02.2026
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым
Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис перед началом встречи с главой МИД РФ РИА Новости, 06.02.2026
в мире
швейцария
сергей лавров
обсе
швейцария
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым
Глава МИД Швейцарии хотел занять место в российской делегации