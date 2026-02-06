Россия готова обсуждать с США вопросы безопасности, заявил Лавров

Рейтинг@Mail.ru
13:52 06.02.2026 (обновлено: 14:04 06.02.2026)
в мире, россия, сша, феридун синирлиоглу, брикс, нато, сергей лавров, обсе, швейцария
В мире, Россия, США, Феридун Синирлиоглу, БРИКС, НАТО, Сергей Лавров, ОБСЕ, Швейцария
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Россия готова обсуждать с США вопросы безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Мы не хотим, чтобы НАТО занималась безопасностью всего Евразийского континента. ... Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с другими членами Шанхайской Организации Сотрудничества, БРИКС, выступаем за то, чтобы отстаивать принцип неделимости безопасности. Будем готовы, конечно, и к разговору на эту тему с нашими американскими коллегами, когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в пятницу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров заявил о вакууме после истечения срока ДСНВ
В миреРоссияСШАФеридун СинирлиоглуБРИКСНАТОСергей ЛавровОБСЕШвейцария
 
 
