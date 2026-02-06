Рейтинг@Mail.ru
13:47 06.02.2026 (обновлено: 14:27 06.02.2026)
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ, как сохранить значение организации
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ, как сохранить значение организации
швейцария, обсе, россия, москва, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Швейцария, ОБСЕ, Россия, Москва, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ, как сохранить значение организации

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече в Москве с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу действия, которые могли бы помочь организации сохранить свое значение.
"Мы говорили в более широком контексте о том, что можно было бы сделать для того, чтобы ОБСЕ все-таки сохранила свое значение и сохранила саму себя. Здесь мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого Евразийского партнерства, которое бы стало материальной основой евразийской архитектуры безопасности", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Коллеги понимают, что этот процесс уже начат, и этот процесс отражает объективные тенденции развития континента, где все больше и больше взаимосвязанности проявляется в материальной сфере: логистика, транспорт, инвестиции. И континент, на который смещается центр тяжести, если хотите, военно-политического противостояния", - подчеркнул он.
Лавров заявил о вакууме после истечения срока ДСНВ
Вчера, 13:50
 
Заголовок открываемого материала