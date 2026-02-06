Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал беседу с главой МИД Швейцарии и генсеком ОБСЕ откровенной - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 06.02.2026 (обновлено: 13:49 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072688549.html
Лавров назвал беседу с главой МИД Швейцарии и генсеком ОБСЕ откровенной
Лавров назвал беседу с главой МИД Швейцарии и генсеком ОБСЕ откровенной - РИА Новости, 06.02.2026
Лавров назвал беседу с главой МИД Швейцарии и генсеком ОБСЕ откровенной
Переговоры с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу были откровенными, коллеги понимают глубочайший кризис, в котором... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:41:00+03:00
2026-02-06T13:49:00+03:00
швейцария
обсе
в мире
россия
сергей лавров
феридун синирлиоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072666514_0:102:3231:1919_1920x0_80_0_0_7c1e17dc4bda9b0adf1e183119348a06.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072546131.html
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072666514_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_55f4a2e78bfe3240bbf62d416ef282ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, обсе, в мире, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Швейцария, ОБСЕ, В мире, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров назвал беседу с главой МИД Швейцарии и генсеком ОБСЕ откровенной

Лавров назвал переговоры с главой МИД Швейцарии и генсеком ОБСЕ откровенными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Переговоры с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу были откровенными, коллеги понимают глубочайший кризис, в котором находится ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вот беседа была и вчера, и сегодня откровенной. Швейцарские коллеги, коллеги в лице секретариата понимают сложности, которые им предстоит преодолевать, учитывая глубочайший кризис в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии и генсеком ОБСЕ в пятницу.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров назвал причину антироссийских шагов США
5 февраля, 18:36
 
ШвейцарияОБСЕВ миреРоссияСергей ЛавровФеридун Синирлиоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала