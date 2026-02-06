https://ria.ru/20260206/lavrov-2072643047.html
Пресс-конференции после встречи Лаврова и главы МИД Швейцарии не будет


Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что совместной пресс-конференции после его встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом не будет. РИА Новости, 06.02.2026
Пресс-конференции после встречи Лаврова и главы МИД Швейцарии не будет
Лавров поговорит со СМИ после встречи с Кассисом по возвращении домой
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что совместной пресс-конференции после его встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом не будет.
"У нас не будет совместной пресс-конференции, господин министр решил поговорить со СМИ по возвращении в Швейцарию", - сказал Лавров
на переговорах с действующим председателем ОБСЕ
, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу
.
Глава российского МИД отметил, что выступит с заявлениями для СМИ по окончании встречи.
"Мы когда проводим наших гостей, с вами (со СМИ - ред.) обязательно пообщаемся", - добавил он.
В пятницу Лавров проводит переговоры с Кассисом и Синирлиоглу. Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, главной темой повестки станет обсуждение путей преодоления кризиса ОБСЕ, который стал следствием "деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах". Стороны обсудят вопросы экономико-экологического измерения ОБСЕ, затронут проблему финансового обеспечения деятельности организации и перспективы согласования ее бюджета на текущий год, а также дадут оценки ситуации в гуманитарном измерении.