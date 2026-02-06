Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 6 февраля 2026

Пресс-конференции после встречи Лаврова и главы МИД Швейцарии не будет

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что совместной пресс-конференции после его встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом не будет.

"У нас не будет совместной пресс-конференции, господин министр решил поговорить со СМИ по возвращении в Швейцарию", - сказал Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ , начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу

Глава российского МИД отметил, что выступит с заявлениями для СМИ по окончании встречи.

"Мы когда проводим наших гостей, с вами (со СМИ - ред.) обязательно пообщаемся", - добавил он.