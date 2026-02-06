Рейтинг@Mail.ru
Пресс-конференции после встречи Лаврова и главы МИД Швейцарии не будет
11:47 06.02.2026 (обновлено: 12:36 06.02.2026)
Пресс-конференции после встречи Лаврова и главы МИД Швейцарии не будет
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что совместной пресс-конференции после его встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом не будет. РИА Новости, 06.02.2026
швейцария, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, в мире
Швейцария, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, В мире
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 6 февраля 2026
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 6 февраля 2026
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что совместной пресс-конференции после его встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом не будет.
"У нас не будет совместной пресс-конференции, господин министр решил поговорить со СМИ по возвращении в Швейцарию", - сказал Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Глава российского МИД отметил, что выступит с заявлениями для СМИ по окончании встречи.
"Мы когда проводим наших гостей, с вами (со СМИ - ред.) обязательно пообщаемся", - добавил он.
В пятницу Лавров проводит переговоры с Кассисом и Синирлиоглу. Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, главной темой повестки станет обсуждение путей преодоления кризиса ОБСЕ, который стал следствием "деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах". Стороны обсудят вопросы экономико-экологического измерения ОБСЕ, затронут проблему финансового обеспечения деятельности организации и перспективы согласования ее бюджета на текущий год, а также дадут оценки ситуации в гуманитарном измерении.
Флажки России и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности
15 января, 16:21
 
ШвейцарияРоссияСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕВ мире
 
 
