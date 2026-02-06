https://ria.ru/20260206/lavrov-2072641559.html
Лавров заявил об угрозе саморазрушения ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подошла к реальной угрозе своего саморазрушения, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2026
