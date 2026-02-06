Рейтинг@Mail.ru
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с главой ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072633040.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с главой ОБСЕ
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с главой ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с главой ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по результатам встречи с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:39:00+03:00
2026-02-06T13:39:00+03:00
россия
швейцария
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072635105_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a693a36ed2ab1b6b0377f30263b3228c.jpg
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ и главой МИД Швейцарии
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ и главой МИД Швейцарии
2026-02-06T13:39
true
PT36M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072635105_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5c7f65958022459441575a76742bd98a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, видео
Россия, Швейцария, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с главой ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по результатам встречи с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
2026-02-06T13:39
true
PT36M46S

Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи с главой ОБСЕ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по результатам встречи с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
 
РоссияШвейцарияСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала