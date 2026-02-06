Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии разработали способ измерения длительности квантовых процессов
Наука
 
21:40 06.02.2026
В Швейцарии разработали способ измерения длительности квантовых процессов
В Швейцарии разработали способ измерения длительности квантовых процессов - РИА Новости, 06.02.2026
В Швейцарии разработали способ измерения длительности квантовых процессов
Ученые федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый способ измерения длительности квантовых процессов, обнаружив, что она зависит от... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:40:00+03:00
2026-02-06T21:40:00+03:00
наука
швейцария
физика
швейцария, физика
Наука, Швейцария, Физика
В Швейцарии разработали способ измерения длительности квантовых процессов

В Швейцарии разработали новый способ измерения длительности квантовых процессов

© iStock.com / Jian FanКвантовая запутанность
Квантовая запутанность - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / Jian Fan
Квантовая запутанность. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый способ измерения длительности квантовых процессов, обнаружив, что она зависит от структуры материала, говорится в релизе EPFL, опубликованном порталом Phys.org.
"Физики EPFL нашли способ измерить время, затрачиваемое на квантовые события, и обнаружили, что оно зависит от симметрии материала... Когда электроны поглощают фотон и выходят из материала, они несут информацию... (Считывая ее, - ред.) исследователи смогли определить, как много времени занимает переход без использования внешнего таймера", - указано в сообщении.
Вспышка на Солнце. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
Вчера, 12:46
В рамках исследования ученые использовали фотоэмиссию с угловым и спиновым разрешением (SARPES): они воздействовали на разные материалы интенсивным синхротронным излучением, которое способствует увеличению энергии электрона и его удалению из структуры материала. Затем исследователи измеряют энергию, направление движения и спин (направление вращения - ред.) выходящих электронов.
В рамках исследования изучались материалы с разной атомной структурой. Оказалось, что, чем проще структура материала, тем дольше длятся квантовые процессы. Объяснения подобной закономерности в релизе не приводятся.
Раковые клетки в прямой кишке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ученые нашли путь к подавлению роста раковых клеток
5 февраля, 09:00
 
НаукаШвейцарияФизика
 
 
