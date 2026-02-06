В Швейцарии разработали способ измерения длительности квантовых процессов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый способ измерения длительности квантовых процессов, обнаружив, что она зависит от структуры материала, говорится в релизе EPFL, опубликованном порталом Ученые федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый способ измерения длительности квантовых процессов, обнаружив, что она зависит от структуры материала, говорится в релизе EPFL, опубликованном порталом Phys.org

"Физики EPFL нашли способ измерить время, затрачиваемое на квантовые события, и обнаружили, что оно зависит от симметрии материала... Когда электроны поглощают фотон и выходят из материала, они несут информацию... (Считывая ее, - ред.) исследователи смогли определить, как много времени занимает переход без использования внешнего таймера", - указано в сообщении.

В рамках исследования ученые использовали фотоэмиссию с угловым и спиновым разрешением (SARPES): они воздействовали на разные материалы интенсивным синхротронным излучением, которое способствует увеличению энергии электрона и его удалению из структуры материала. Затем исследователи измеряют энергию, направление движения и спин (направление вращения - ред.) выходящих электронов.