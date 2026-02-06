https://ria.ru/20260206/kursk-2072703096.html
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену - РИА Новости, 06.02.2026
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену
Возвращенная из Сумской области Украины жительница курского Суджанского района Валентина Сосновских назвала питание в украинском плену, где кормили в основном... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:39:00+03:00
2026-02-06T14:39:00+03:00
2026-02-06T14:39:00+03:00
сумская область
украина
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072609472_0:85:1776:1084_1920x0_80_0_0_43f62c21dc9d3e6445723706475e1165.jpg
https://ria.ru/20260206/kursk-2072605603.html
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072509801.html
сумская область
украина
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072609472_197:0:1776:1184_1920x0_80_0_0_3216f4b2a234b9870bd32cc895e4732e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, безопасность
Сумская область, Украина, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену
Возвращенная с Украины курянка назвала отвратительным питание в украинском плену
КУРСК, 6 фев - РИА Новости. Возвращенная из Сумской области Украины жительница курского Суджанского района Валентина Сосновских назвала питание в украинском плену, где кормили в основном гречкой и похлебкой, "отвратительным".
Шестого февраля губернатор региона Александр Хинштейн
сообщал, что возвращенные в рамках обмена с территории Украины
трое жителей Курской области
приехали в областной центр, где их разместили в ПВР и обеспечили вещами первой необходимости.
"Кормёжка там (в ПВР в Сумской области
- ред.) отвратительная. Там как начали гречку давать, и гречка, и гречка... тушёнка вонючая, есть невыносимо... Надо хоть эту похлебку, умирать же не будешь... Со 2 февраля 2025 года мы уехали, и вот по февраль сегодня, это мы пробыли у них год целый... Отстрадали год", - рассказала Сосновских на видео, представленном пресс-службой правительства региона.
Кроме того, она рассказала как удалось выжить в период оккупации ВСУ Суджанского района
.
"У нас там в деревне оставалось 40 человек, что не уехали. Ну а когда украинцы зашли 6 августа, нам уже больше деваться некуда, раз они территорию захватили, мы остались... Мы в подвал уходили, а днём кое как выходили... Надо же кормить хозяйство, покормили и опять прячемся. Так мы и жили. Зимой одевались, брали с собой (в подвал - ред.) и спали. На картошку уложили матрас... На матрасе на картошке и спали", - добавила женщина.
Ранее оборонное ведомство РФ
сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России - жителей Курской области, которых Киев
незаконно удерживал.