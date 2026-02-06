Рейтинг@Mail.ru
Трое мирных жителей, возвращенные с Украины, приехали в Курск
09:04 06.02.2026 (обновлено: 10:29 06.02.2026)
Трое мирных жителей, возвращенные с Украины, приехали в Курск
Трое мирных жителей, возвращенные с Украины, приехали в Курск - РИА Новости, 06.02.2026
Трое мирных жителей, возвращенные с Украины, приехали в Курск
В Курск приехали трое мирных жителей, возвращенных с Украины, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.02.2026
курская область, украина, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, безопасность, курск
Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курск
Трое мирных жителей, возвращенные с Украины, приехали в Курск

Хинштейн сообщил о прибытии в Курск возвращённых с Украины троих россиян

Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск
КУРСК, 6 фев — РИА Новости. В Курск приехали трое мирных жителей, возвращенных с Украины, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня ночью возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск. Их сопровождали сотрудники правительства Курской области, медики. <...>. Людей разместили в одном из ПВР — они обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой, вещами первой необходимости. Поможем организовать всю связь с родными", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиВозвращенные с территории Украины жители приехали в Курск
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск
Глава региона добавил, что по прибытии их еще раз осмотрели врачи.
"Сегодня с ними отработают сотрудники соцслужб — помогут с оформлением всех положенных выплат", — уточнил Хинштейн.
В четверг Минобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории 157 российских бойцов, а также троих жителей Курской области, которых незаконно удерживали. Взамен Киеву передали 157 пленных военнослужащих.

Предыдущий обмен пленными по формуле 185 на 185 состоялся 2 октября прошлого года.

Передача тел погибших военных Украине - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
29 января, 13:29
 
