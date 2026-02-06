Трое мирных жителей, возвращенные с Украины, приехали в Курск

КУРСК, 6 фев — РИА Новости. В Курск приехали трое мирных жителей, возвращенных с Украины, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня ночью возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск. Их сопровождали сотрудники правительства Курской области, медики. <...>. Людей разместили в одном из ПВР — они обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой, вещами первой необходимости. Поможем организовать всю связь с родными", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиВозвращенные с территории Украины жители приехали в Курск
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск
Глава региона добавил, что по прибытии их еще раз осмотрели врачи.
"Сегодня с ними отработают сотрудники соцслужб — помогут с оформлением всех положенных выплат", — уточнил Хинштейн.
В четверг Минобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории 157 российских бойцов, а также троих жителей Курской области, которых незаконно удерживали. Взамен Киеву передали 157 пленных военнослужащих.
Предыдущий обмен пленными по формуле 185 на 185 состоялся 2 октября прошлого года.
