Трое мирных жителей, возвращенные с Украины, приехали в Курск

КУРСК, 6 фев — РИА Новости. В Курск приехали трое мирных жителей, возвращенных с Украины, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск

Глава региона добавил, что по прибытии их еще раз осмотрели врачи.

"Сегодня с ними отработают сотрудники соцслужб — помогут с оформлением всех положенных выплат", — уточнил Хинштейн.

В четверг Минобороны сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории 157 российских бойцов, а также троих жителей Курской области, которых незаконно удерживали. Взамен Киеву передали 157 пленных военнослужащих.