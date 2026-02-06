Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали третьего курьера, несшего наркотики в больницу
14:16 06.02.2026
В Москве задержали третьего курьера, несшего наркотики в больницу
В Москве задержали третьего курьера, несшего наркотики в больницу - РИА Новости, 06.02.2026
В Москве задержали третьего курьера, несшего наркотики в больницу
Мужчина пытался пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка
2026
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали третьего курьера, несшего наркотики в больницу

В Москве задержали третьего курьера при попытке пронести наркотики в больницу

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мужчина пытался пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Тревожный сигнал поступил из больницы на 11-й Парковой улице. К прибывшим росгвардейцам обратились сотрудники учреждения и сообщили, что молодой человек пытался пронести на территорию наркотики.
"Курьер был задержан, на место вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых в лямке рюкзака у мужчины обнаружили тайник с пакетиком неизвестного порошкообразного вещества", - говорится в канале главка на платформе Max.
Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. В ходе экспертизы выяснилось, что изъятым веществом является клефедрон в размере 4,5 грамм.
На прошлой неделе главк сообщал, что наркокурьер пытался пронести гашиш в дезодоранте в эту же больницу на востоке Москвы. Через два дня еще один курьер пытался доставить клефедрон в лямке рюкзака. Обоих задержали.
Заголовок открываемого материала