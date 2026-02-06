В Москве задержали третьего курьера, несшего наркотики в больницу

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мужчина пытался пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в Мужчина пытался пронести наркотики в лямке рюкзака в больницу на востоке Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Тревожный сигнал поступил из больницы на 11-й Парковой улице. К прибывшим росгвардейцам обратились сотрудники учреждения и сообщили, что молодой человек пытался пронести на территорию наркотики.

"Курьер был задержан, на место вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых в лямке рюкзака у мужчины обнаружили тайник с пакетиком неизвестного порошкообразного вещества", - говорится в канале главка на платформе Max.

Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. В ходе экспертизы выяснилось, что изъятым веществом является клефедрон в размере 4,5 грамм.