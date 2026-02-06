Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал, как пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в Подолино
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:07 06.02.2026
Евраев рассказал, как пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в Подолино
Евраев рассказал, как пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в Подолино - РИА Новости, 06.02.2026
Евраев рассказал, как пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в Подолино
Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "акробатика" пройдет 13-14 февраля на территории спортивного комплекса "Подолино" в Ярославской области, на трамплине... РИА Новости, 06.02.2026
ярославская область
спорт
ярославская область
россия
белоруссия
михаил евраев
ярославская область
россия
белоруссия
спорт, ярославская область, россия, белоруссия, михаил евраев
Ярославская область, Спорт, Ярославская область, Россия, Белоруссия, Михаил Евраев
Евраев рассказал, как пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в Подолино

В Ярославской области пройдет Кубок чемпионов по фристайлу

Михаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "акробатика" пройдет 13-14 февраля на территории спортивного комплекса "Подолино" в Ярославской области, на трамплине выступят сильнейшие атлеты России и Белоруссии, включая олимпийских призеров и чемпионов мира, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, рассказал, что 13-14 февраля на территории спортивного комплекса "Подолино" в Ярославском районе пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "акробатика".
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников
5 февраля, 14:14
5 февраля, 14:14
"На трамплине, сертифицированном по международным стандартам, выступят сильнейшие атлеты России и Беларуси, включая олимпийских призеров и чемпионов мира. Российская команда во многом состоит из воспитанников ярославской школы фристайла, которая является одной из сильнейших в стране", - рассказал губернатор.
Он подчеркнул, что для удобства гостей в субботу – основной день соревнований – будут организованы бесплатные трансферы от автовокзала до "Подолино" и обратно.
По словам Евраева, в пятницу в спорткомплексе прошло выездное заседание организационного комитета, посвященное подготовке и проведению соревнований. Особое внимание было уделено состоянию инфраструктуры, организации зон питания для зрителей, обеспечению безопасности дорожного движения и общественного порядка.
Спортивную часть дополнит масштабная культурная программа, организованная в традициях народных гуляний, отметил губернатор, гостей ждут интерактивные площадки, концертные выступления, а также уникальные вокально-хореографические композиции.
"Мы стремимся к тому, чтобы крупные спортивные старты становились праздниками для всей семьи. В этом году Кубок чемпионов объединит в себе спортивный дух и колорит народных гуляний. Уверена, что мастерство фристайлистов и наша гостеприимная атмосфера подарят зрителям незабываемые впечатления", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Ярославской области Веру Даргель.
Музей Космос на родине Валентины Терешковой в селе Никульском Тутаевского района Ярославской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Музеи, театры Ярославской области приняли 20 тыс бойцов СВО с членами семей
3 января, 01:02
3 января, 01:02
 
Ярославская область Спорт Ярославская область Россия Белоруссия Михаил Евраев
 
 
