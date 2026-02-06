Евраев рассказал, как пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в Подолино

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "акробатика" пройдет 13-14 февраля на территории спортивного комплекса "Подолино" в Ярославской области, на трамплине выступят сильнейшие атлеты России и Белоруссии, включая олимпийских призеров и чемпионов мира, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Евраев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, рассказал, что 13-14 февраля на территории спортивного комплекса "Подолино" в Ярославском районе пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "акробатика".

"На трамплине, сертифицированном по международным стандартам, выступят сильнейшие атлеты России и Беларуси, включая олимпийских призеров и чемпионов мира. Российская команда во многом состоит из воспитанников ярославской школы фристайла, которая является одной из сильнейших в стране", - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что для удобства гостей в субботу – основной день соревнований – будут организованы бесплатные трансферы от автовокзала до "Подолино" и обратно.

По словам Евраева, в пятницу в спорткомплексе прошло выездное заседание организационного комитета, посвященное подготовке и проведению соревнований. Особое внимание было уделено состоянию инфраструктуры, организации зон питания для зрителей, обеспечению безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Спортивную часть дополнит масштабная культурная программа, организованная в традициях народных гуляний, отметил губернатор, гостей ждут интерактивные площадки, концертные выступления, а также уникальные вокально-хореографические композиции.