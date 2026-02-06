https://ria.ru/20260206/kuba-2072788358.html
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ
Застрявшие на Кубе россияне в ближайшее время будут доставлены в Россию, сейчас происходит дозаправка самолетов - топлива в достаточном количестве, сообщили РИА РИА Новости, 06.02.2026
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ
РСТ: застрявшие на Кубе россияне в ближайшее время вернутся на родину