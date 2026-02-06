Рейтинг@Mail.ru
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ - РИА Новости, 06.02.2026
Туризм
 
19:57 06.02.2026 (обновлено: 20:45 06.02.2026)
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ
Застрявшие на Кубе россияне в ближайшее время будут доставлены в Россию, сейчас происходит дозаправка самолетов - топлива в достаточном количестве, сообщили РИА РИА Новости, 06.02.2026
туризм
куба
россия
российский союз туриндустрии (рст)
куба
россия
куба, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Куба, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Застрявшие на Кубе россияне скоро вернутся на родину, заявили в РСТ

РСТ: застрявшие на Кубе россияне в ближайшее время вернутся на родину

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Застрявшие на Кубе россияне в ближайшее время будут доставлены в Россию, сейчас происходит дозаправка самолетов - топлива в достаточном количестве, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в пятницу Telegram-канал Shot написал, что на Кубе из-за нехватки авиатоплива застряли сотни россиян.
"По информации от туроператоров, входящих в состав Российского союза туриндустрии, в данный момент ситуация под контролем. Прямо сейчас происходит дозаправка самолетов. Топлива в достаточном количестве. В самое ближайшее время туристы будут доставлены в Россию", - сообщили агентству в РСТ.
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли
25 января, 06:05
 
ТуризмКубаРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
