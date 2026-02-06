Рейтинг@Mail.ru
Куба научилась противостоять кризисам, заявил эксперт - РИА Новости, 06.02.2026
19:44 06.02.2026
Куба научилась противостоять кризисам, заявил эксперт
в мире
куба
сша
майами
дональд трамп
в мире, куба, сша, майами, дональд трамп
В мире, Куба, США, Майами, Дональд Трамп
Куба научилась противостоять кризисам, заявил эксперт

Эксперт Герра: Куба за десятилетия санкций научилась противостоять кризисам

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИТО, 6 фев - РИА Новости. Куба за почти семь десятилетий давления и санкций со стороны США научилась противостоять кризисам, заявил РИА Новости эквадорский социолог и политолог Луис Эрнесто Герра.
По его словам, с 1959 года, с момента победы Кубинской революции, 13 президентов США пытались ввести санкции, блокаду, односторонние принудительные меры, то есть проводилась агрессия против народа острова.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Куба не угрожает США, заявил Диас-Канель
5 февраля, 18:36
По мнению эксперта, правительство США переживает "системный и структурный кризис", накопившийся за десятилетия, и в преддверии промежуточных выборов прибегает к инструментам, типичным для так называемой "гибридной войны".
Помимо этого, напомнил Герра, существует "антикубинское лобби", базирующееся в Майами, которое также организует различные методы агрессии против Кубы.
"Куба очень стойкая, она умеет противостоять кризисам, и благодаря этому огромному накопленному опыту она умеет сопротивляться, бороться", - отметил эксперт, добавив, что Куба делает это с достоинством, сохраняя суверенитет.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Президент Кубы прокомментировал слова Трампа о санкциях
5 февраля, 18:24
 
В миреКубаСШАМайамиДональд Трамп
 
 
