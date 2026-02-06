https://ria.ru/20260206/kuba-2072786391.html
Куба научилась противостоять кризисам, заявил эксперт
Куба научилась противостоять кризисам, заявил эксперт - РИА Новости, 06.02.2026
Куба научилась противостоять кризисам, заявил эксперт
06.02.2026
КИТО, 6 фев - РИА Новости. Куба за почти семь десятилетий давления и санкций со стороны США научилась противостоять кризисам, заявил РИА Новости эквадорский социолог и политолог Луис Эрнесто Герра.
По его словам, с 1959 года, с момента победы Кубинской революции, 13 президентов США
пытались ввести санкции, блокаду, односторонние принудительные меры, то есть проводилась агрессия против народа острова.
По мнению эксперта, правительство США переживает "системный и структурный кризис", накопившийся за десятилетия, и в преддверии промежуточных выборов прибегает к инструментам, типичным для так называемой "гибридной войны".
Помимо этого, напомнил Герра, существует "антикубинское лобби", базирующееся в Майами
, которое также организует различные методы агрессии против Кубы
.
"Куба очень стойкая, она умеет противостоять кризисам, и благодаря этому огромному накопленному опыту она умеет сопротивляться, бороться", - отметил эксперт, добавив, что Куба делает это с достоинством, сохраняя суверенитет.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
.