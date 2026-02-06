Куба научилась противостоять кризисам, заявил эксперт

КИТО, 6 фев - РИА Новости. Куба за почти семь десятилетий давления и санкций со стороны США научилась противостоять кризисам, заявил РИА Новости эквадорский социолог и политолог Луис Эрнесто Герра.

По его словам, с 1959 года, с момента победы Кубинской революции, 13 президентов США пытались ввести санкции, блокаду, односторонние принудительные меры, то есть проводилась агрессия против народа острова.

По мнению эксперта, правительство США переживает "системный и структурный кризис", накопившийся за десятилетия, и в преддверии промежуточных выборов прибегает к инструментам, типичным для так называемой "гибридной войны".

Помимо этого, напомнил Герра, существует "антикубинское лобби", базирующееся в Майами , которое также организует различные методы агрессии против Кубы

"Куба очень стойкая, она умеет противостоять кризисам, и благодаря этому огромному накопленному опыту она умеет сопротивляться, бороться", - отметил эксперт, добавив, что Куба делает это с достоинством, сохраняя суверенитет.