В Крыму машина сбила двух детей на пешеходном переходе
В Крыму машина сбила двух детей на пешеходном переходе
Машина в Судаке сбила двух детей, переходящих с матерью пешеходный переход, они доставлены в больницу, сообщила пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 06.02.2026
Машина сбила двух детей на пешеходном переходе в крымском Судаке