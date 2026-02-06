Рейтинг@Mail.ru
В Крыму машина сбила двух детей на пешеходном переходе
14:35 06.02.2026
В Крыму машина сбила двух детей на пешеходном переходе
В Крыму машина сбила двух детей на пешеходном переходе
В Крыму машина сбила двух детей на пешеходном переходе
Машина в Судаке сбила двух детей, переходящих с матерью пешеходный переход, они доставлены в больницу, сообщила пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 06.02.2026
происшествия, республика крым, судак, алушта
Происшествия, Республика Крым, Судак, Алушта
В Крыму машина сбила двух детей на пешеходном переходе

Машина сбила двух детей на пешеходном переходе в крымском Судаке

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Машина в Судаке сбила двух детей, переходящих с матерью пешеходный переход, они доставлены в больницу, сообщила пресс-служба МВД Крыма.
"По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем "ВАЗ‑21150", двигаясь со стороны Алушты, совершил наезд на двух пешеходов 2010 и 2018 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с матерью. Младшего ребенка на момент наезда мать держала за руку", - говорится в сообщении.
По данным полиции, оба мальчика с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, их мать не пострадала. ДТП произошло в городе Судак на юго-востоке Крыма.
