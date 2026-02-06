Рейтинг@Mail.ru
08:00 06.02.2026 (обновлено: 08:04 06.02.2026)
"Очень странное решение". Что не так в деле об избиении депутата Госдумы
"Очень странное решение". Что не так в деле об избиении депутата Госдумы
Били палкой и камнями — в Самаре оправдали троих обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. В ситуацию вмешался... РИА Новости, 06.02.2026
"Очень странное решение". Что не так в деле об избиении депутата Госдумы

Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Били палкой и камнями — в Самаре оправдали троих обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. В ситуацию вмешался главный следователь страны. Кто был на скамье подсудимых и почему их отпустили — в материале РИА Новости.

Неспокойный вечер

Восемнадцатого июля 2024 года депутат ехал по городу с водителем Василием Дятленко — по своим делам. Увидели на улице драку: трое избивали палками двоих. Остановились, вышли.
"Василия с ходу ударили палкой, после чего троица бросилась бежать, — рассказывает Матвеев. — Мы сели в машину, догнали. Выйдя из салона, я сразу получил камнем по голове, водителю же вновь заехали палкой, на этот раз уже по лицу. При этом я не лез к ним, а лишь достал депутатское удостоверение и телефон, чтобы зафиксировать их лица".
На телефонной записи отчетливо видно, как хулиганы наносят несколько ударов, у депутата течет кровь. Прохожие оказали ему и Василию первую помощь, вызвали скорую. В больнице у Матвеева диагностировали ушиб головы, у Дятленко — перелом ключицы и многочисленные ушибы.
Нападавших вскоре задержали. Это были Некруз Бохиров, получивший российское гражданство всего пару лет назад, его приятель Мурод Мусуров, а также несовершеннолетний Анвар (имя изменено).
Как выяснилось, незадолго до инцидента троица отдыхала на местном пляже, где с кем-то повздорила, но до драки не дошло. Затем подвыпившая компания отправилась на конечную автобусную остановку и ввалилась в маршрутку. Пожилой водитель сообщил, что уже закончил работать, попросил покинуть салон.
"Закрывавшаяся дверь прищемила одного из молодых людей. Приятели тут же набросились на водителя, — говорит Матвеев. — За него заступились двое прохожих. Хулиганы, вооружившись палками и камнями, переключились на них. В этот момент мы с Василием и вмешались".
Дятленко и Матвеев после нападения
Дятленко и Матвеев после нападения
© Фото предоставлено Михаилом Матвеевым
Дятленко и Матвеев после нападения

Тяжкие и мягкие статьи

СК возбудил уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Три хулиганских эпизода и пять потерпевших. Всех подозреваемых на время следствия отправили за решетку.
История вскоре вышла на федеральный уровень, и председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. В деле добавилась статья "Покушение на убийство".
"Хотя прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд, мы с адвокатом предполагали, что статью о покушении во время процесса могут убрать, — отмечает депутат. — Но приговор вызвал шок".
Для несовершеннолетнего Анвара гособвинитель запрашивала шесть с половиной лет лишения свободы, Мусурова — девять с половиной, Бохирова — одиннадцать с половиной. Однако Промышленный райсуд Самары убрал статьи о хулиганстве и покушении на убийство.
В итоге Мусурова полностью оправдали. Анвар получил десять месяцев исправительных работ, Бохиров — около трех лет колонии-поселения. Всех отпустили из-под стражи сразу после заседания, поскольку зачли время, проведенное в СИЗО.
Подсудимые Мусуров и Бохиров
Подсудимые Мурудов и Бохиров
© Фото предоставлено Михаилом Матвеевым
Подсудимые Мусуров и Бохиров

Обоюдная проверка

Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор. В отношении же вынесшей спорный вердикт судьи Татьяны Керосировой глава СКР Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верхового суда России о привлечении ее к ответственности.
"Не из-за мягкости приговора, а потому, что потом судья не избрала никакой меры пресечения, — уточняет Матвеев. — По Уголовно-процессуальному кодексу она обязана была это сделать, ведь не исключено, что после апелляции вердикт ужесточат и вернут всех фигурантов за решетку. А сейчас они могут беспрепятственно покинуть территорию страны. Что, вероятно, уже сделали".
Между тем Татьяна Керосирова после многочисленных публикаций в ТГ-канале депутата пожаловалась в СКР по Самарской области на комментарии в Сети, которые, по ее мнению, порочат "честь и достоинство судьи", а также содержат угрозы "в адрес судьи при исполнении своих служебных обязанностей".
"По-моему, на заседаниях она вела себя довольно странно. Интересовалась, зачем я вообще вмешался в конфликт, а не отсиживался в машине в ожидании полиции", — добавляет депутат.
Точку в этой истории ставить пока рано — приговор могут изменить, вернув в дело более тяжкие статьи. В таком случае фигурантам, кроме несовершеннолетнего, грозит до 15 лет лишения свободы.
 
