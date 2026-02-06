Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили возможность продления положений ДСНВ
12:56 06.02.2026
В Кремле оценили возможность продления положений ДСНВ
В Кремле оценили возможность продления положений ДСНВ

Песков: действие ДСНВ может быть продлено только формально

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Действие положений ДСНВ может быть продлено только формально, неформальные договоренности в сфере стратегической стабильности вряд ли можно представить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг.
"Конечно же, положения могут формально продлеваться, каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продлевается ли действие ограничений ДСНВ или нет.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
В мире Россия США Дмитрий Песков Дональд Трамп Договор СНВ-3
 
 
