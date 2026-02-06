В Кремле оценили возможность продления положений ДСНВ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Действие положений ДСНВ может быть продлено только формально, неформальные договоренности в сфере стратегической стабильности вряд ли можно представить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг.
"Конечно же, положения могут формально продлеваться, каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продлевается ли действие ограничений ДСНВ или нет.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
