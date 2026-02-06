https://ria.ru/20260206/kreml-2072660623.html
В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву
Кремль желает выздоровления генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву, на которого было совершено покушение в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2026
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков
