В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кремль желает выздоровления генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву, на которого было совершено покушение в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Расследование дела о покушении на генерала Алексеева взяла под контроль прокуратура Москвы. Как рассказали в ведомстве, прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев координирует на месте работу правоохранительных органов.