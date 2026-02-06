Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву
12:35 06.02.2026 (обновлено: 13:05 06.02.2026)
В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву
В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву - РИА Новости, 06.02.2026
В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву
Кремль желает выздоровления генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву, на которого было совершено покушение в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2026
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Песков
В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву

В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву после покушения

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кремль желает выздоровления генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву, на которого было совершено покушение в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный в пятницу стрелял в жилом доме в Москве в Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
"Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева.
Расследование дела о покушении на генерала Алексеева взяла под контроль прокуратура Москвы. Как рассказали в ведомстве, прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев координирует на месте работу правоохранительных органов.
В Кремле прокомментировали покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
