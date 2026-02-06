Кремль призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва призывает все заинтересованные государства к сдержанности в ситуации вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг иранский источник сообщал РИА Новости, что переговоры будут носить непрямой характер, однако в случае успеха диалог может стать прямым.