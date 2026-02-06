Кремль призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва призывает все заинтересованные государства к сдержанности в ситуации вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу в столице Омана проводит переговоры с американской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"И мы желаем, чтобы эти переговоры были результативными и чтобы эти переговоры позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе. Пока этого не произошло, конечно, мы хотели бы видеть сдержанность во всех заинтересованных государствах", - сказал Песков журналистам.
Встреча сторон проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
В четверг иранский источник сообщал РИА Новости, что переговоры будут носить непрямой характер, однако в случае успеха диалог может стать прямым.