Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kredit-2072584618.html
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе - РИА Новости, 06.02.2026
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе
Даже клиенты с хорошим доходом могут столкнуться с отказом банка в выдаче кредита. Почему так происходит, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T02:17:00+03:00
2026-02-06T02:17:00+03:00
рэу имени г. в. плеханова
экономика
кредит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_0:375:2436:1745_1920x0_80_0_0_056a06694390e2121ec3c5cdd3732331.jpg
https://ria.ru/20260127/kredit-2070444475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fe7f13943cf220979388a5d59d6e082d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рэу имени г. в. плеханова, экономика, кредит
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Экономика, Кредит
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе

Доцент Ермилова: банк может не дать кредит клиенту с высоким доходом из-за долга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Даже клиенты с хорошим доходом могут столкнуться с отказом банка в выдаче кредита. Почему так происходит, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Она назвала пять главных причин такого решения: высокая долговая нагрузка, несоответствие требованиям банка, проблемы с кредитной историей, ошибку с идентификацией размера собственного дохода и внутренние ограничения.
«
“Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, рекомендуется провести предварительный расчет показателя долговой нагрузки и постараться его снизить путем закрытия существующих кредитов или кредитных карт. Предоставьте полную и точную информацию о своем доходе и расходах”, — советует Мария Ермилова.
Она советует рефинансировать уже имеющиеся займы, отследить состояние кредитной истории, а также обращаться в банк, где потенциальный заемщик уже является клиентом. Это повысит шанс на получение займа.
Вывеска о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
27 января, 02:17
 
РЭУ имени Г. В. ПлехановаЭкономикаКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала