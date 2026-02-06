Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе
12:50 06.02.2026
В Красноярске охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе
В Красноярске охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе

КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на 1,5 месяца сотрудницу охранного предприятия после нападения школьницы на сверстников в школе Красноярска, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе красноярских судов.
"Охранницу отправили под домашний арест на 1,5 месяца. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 2 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Мера в отношении второй охранницы еще не избрана.
В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
Школа в Красноярске, где ученица устроила поджог - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
