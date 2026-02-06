https://ria.ru/20260206/krasnojarsk-2072668219.html
В Красноярске охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе
В Красноярске охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе - РИА Новости, 06.02.2026
В Красноярске охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе
Суд отправил под домашний арест на 1,5 месяца сотрудницу охранного предприятия после нападения школьницы на сверстников в школе Красноярска, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:50:00+03:00
2026-02-06T12:50:00+03:00
2026-02-06T12:53:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072249798_0:234:3160:2012_1920x0_80_0_0_9bdb9bb65c0db0ec93aaded03188399b.jpg
https://ria.ru/20260204/krasnoyarsk-2072194349.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072249798_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_8d543bf0f70f9ab0aefe4f1475cb8553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе
Охранницу отправили под домашний арест после ЧП в школе в Краснорске