В Краснодаре изъяли 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции - РИА Новости, 06.02.2026
18:11 06.02.2026
В Краснодаре изъяли 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции
происшествия
россия
краснодарский край
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
краснодар
происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре изъяли 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции

В Краснодаре изъяли немаркированную табачную продукцию на 1,5 млрд руб

© Fotolia / DoraZettПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Fotolia / DoraZett
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Следователи во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли в Краснодаре около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что следователи продолжают расследование дела по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий и об использовании для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных акцизных марок. Сообщается, что в настоящее время в отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения, ряд из них арестованы. Подчеркивается, что им предъявлены обвинения, еще четверо фигурантов объявлены в федеральный розыск.
"В рамках проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлен еще один склад хранения поддельной табачной продукции, расположенный в поселке Индустриальном города Краснодара, в котором обнаружено и изъято около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью не менее 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По сообщению СК, ранее в Красноармейском районе был выявлен подпольный завод по изготовлению табачных изделий. Отмечается, что там было организовано производство и хранение немаркированных табачных изделий, а также обнаружены поддельные акцизные марки. Правоохранителями было изъято более полумиллиона пачек сигарет различных торговых марок на 76 миллионов рублей и поддельные акцизные марки. Добавляется, что в ходе следствия в нескольких районах Краснодарского края также были выявлены заводы и склады, где аналогичным образом изготавливали контрафактные табачные изделия.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака
29 декабря 2025, 11:03
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
