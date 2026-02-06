https://ria.ru/20260206/krasnodar-2072769091.html
В Краснодаре изъяли 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции
Следователи во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли в Краснодаре около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции
происшествия
россия
краснодарский край
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
краснодар
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Следователи во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли в Краснодаре около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что следователи продолжают расследование дела по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий и об использовании для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных акцизных марок. Сообщается, что в настоящее время в отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения, ряд из них арестованы. Подчеркивается, что им предъявлены обвинения, еще четверо фигурантов объявлены в федеральный розыск.
"В рамках проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями регионального СК России
во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю
выявлен еще один склад хранения поддельной табачной продукции, расположенный в поселке Индустриальном города Краснодара
, в котором обнаружено и изъято около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью не менее 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении
.
По сообщению СК, ранее в Красноармейском районе
был выявлен подпольный завод по изготовлению табачных изделий. Отмечается, что там было организовано производство и хранение немаркированных табачных изделий, а также обнаружены поддельные акцизные марки. Правоохранителями было изъято более полумиллиона пачек сигарет различных торговых марок на 76 миллионов рублей и поддельные акцизные марки. Добавляется, что в ходе следствия в нескольких районах Краснодарского края также были выявлены заводы и склады, где аналогичным образом изготавливали контрафактные табачные изделия.