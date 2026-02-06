В Краснодаре изъяли 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Следователи во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли в Краснодаре около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Отмечается, что следователи продолжают расследование дела по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий и об использовании для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных акцизных марок. Сообщается, что в настоящее время в отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения, ряд из них арестованы. Подчеркивается, что им предъявлены обвинения, еще четверо фигурантов объявлены в федеральный розыск.