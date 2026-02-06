Киркоров может собрать полные залы сразу на трех концертах в Москве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров может собрать аншлаги сразу на трех концертах в Москве, которые пройдут с 27 февраля по 1 марта, за три недели до первого концерта продано свыше 80% всех билетов, выяснило РИА Новости.

Киркоров даст три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта. Артист представит зрителям свои золотые хиты: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя" и другие.

По данным корреспондента РИА Новости, площадка Live Арена вмещает 11 тысяч человек. Так, наибольший ажиотаж наблюдается на концерт, который пройдет в последний февральский день - 28 числа. За три недели выкуплено 89% мест. Поклонники Киркорова еще могут успеть купить последние билеты, причем по самым различным ценам - от 3,5 до 25 тысяч рублей.

Кроме того, на концерте Киркорова, который состоится 27 февраля, также ожидается аншлаг. В продаже остались чуть более 2 тысяч билетов, что составляет всего 20% от общего числа. Их стоимость также варьируется от 3,5 до 25 тысяч рублей.

Изначально Киркоров планировал дать два концерта - 27 и 28 февраля. Однако позднее он принял решение встретить весну вместе со зрителями и дать дополнительный концерт 1 марта. Несмотря на то, что продажи на этот сольник были открыты позднее, продано уже более 75% всех билетов. Однако зрители еще могут купить билеты практически на любые места - от дальних секторов до лаунжа. Цены составляют от 3 до 25 тысяч рублей.