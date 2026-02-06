Рейтинг@Mail.ru
06.02.2026
04:06 06.02.2026
Киркоров может собрать полные залы сразу на трех концертах в Москве
Народный артист России Филипп Киркоров может собрать аншлаги сразу на трех концертах в Москве, которые пройдут с 27 февраля по 1 марта, за три недели до первого РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров может собрать аншлаги сразу на трех концертах в Москве, которые пройдут с 27 февраля по 1 марта, за три недели до первого концерта продано свыше 80% всех билетов, выяснило РИА Новости.
Киркоров даст три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта. Артист представит зрителям свои золотые хиты: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя" и другие.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Число концертов Киркорова за два года упало на 84 процента
23 декабря 2025, 10:36
По данным корреспондента РИА Новости, площадка Live Арена вмещает 11 тысяч человек. Так, наибольший ажиотаж наблюдается на концерт, который пройдет в последний февральский день - 28 числа. За три недели выкуплено 89% мест. Поклонники Киркорова еще могут успеть купить последние билеты, причем по самым различным ценам - от 3,5 до 25 тысяч рублей.
Кроме того, на концерте Киркорова, который состоится 27 февраля, также ожидается аншлаг. В продаже остались чуть более 2 тысяч билетов, что составляет всего 20% от общего числа. Их стоимость также варьируется от 3,5 до 25 тысяч рублей.
Изначально Киркоров планировал дать два концерта - 27 и 28 февраля. Однако позднее он принял решение встретить весну вместе со зрителями и дать дополнительный концерт 1 марта. Несмотря на то, что продажи на этот сольник были открыты позднее, продано уже более 75% всех билетов. Однако зрители еще могут купить билеты практически на любые места - от дальних секторов до лаунжа. Цены составляют от 3 до 25 тысяч рублей.
Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м - народного артиста России. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
За месяц до концерта Долиной в Коломне продано всего 27% билетов
4 февраля, 02:28
 
