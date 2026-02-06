"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится урегулировать конфликт на Украине, в то время как ЕС за четыре года не смог этого сделать, заявил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.

Куят также призвал европейцев задумать о том, в какой степени они несут ответственность за то, что в течение многих лет подливали масла в огонь этого конфликта вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию.