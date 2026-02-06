Рейтинг@Mail.ru
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/konflikt-2072759289.html
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 06.02.2026
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
заявил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:39:00+03:00
2026-02-06T17:39:00+03:00
в мире
украина
россия
абу-даби
гленн дизен
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_6d71e5ff2e3d95634d7b4a3790011d86.jpg
https://ria.ru/20260206/merts-2072721380.html
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072697953.html
украина
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_f7c2556a968cd17622a98d26a8af6770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, абу-даби, гленн дизен, дональд трамп, нато, евросоюз, мирный план сша по украине, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Абу-Даби, Гленн Дизен, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине

Куят: Европа за четыре года не проявила воли завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится урегулировать конфликт на Украине, в то время как ЕС за четыре года не смог этого сделать, заявил экс-председатель военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.
"Европейцы за последние четыре года не проявили ни сил, ни воли, чтобы остановить этот конфликт, выдвинув свои собственные предложения. Всегда речь шла только о том, возможно ли еще победить Россию военным путем, что с самого начала было нереально. Каждый, кто верил в эту иллюзию, способствовал разрушению Украины", — рассказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Мерц резко высказался о переговорах с Россией
Вчера, 15:42
Куят также призвал европейцев задумать о том, в какой степени они несут ответственность за то, что в течение многих лет подливали масла в огонь этого конфликта вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
Вчера, 14:21
 
В миреУкраинаРоссияАбу-ДабиГленн ДизенДональд ТрампНАТОЕвросоюзМирный план США по УкраинеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала