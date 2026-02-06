Рейтинг@Mail.ru
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 06.02.2026 (обновлено: 12:27 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/komik-2072645875.html
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию - РИА Новости, 06.02.2026
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию
Нурлан Сабуров стал третьим известным комиком, которому запретили въезд в Россию, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:59:00+03:00
2026-02-06T12:27:00+03:00
в мире
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нурлан сабуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072634046_240:316:888:680_1920x0_80_0_0_570b95300f086d475146211ce6244bcd.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072638721.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072634046_137:309:928:902_1920x0_80_0_0_aecee7f91648225946d2ae48c505492b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нурлан сабуров
В мире, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Нурлан Сабуров
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию

РИА Новости: Сабуров стал третьим известным комиком, кому запретили въезд в РФ

© РИА НовостиНурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нурлан Сабуров стал третьим известным комиком, которому запретили въезд в Россию, выяснило РИА Новости.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
В апреле 2025 года ФСБ РФ сообщила, что по инициативе ведомства комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства и в отношении них принято решение о неразрешении въезда в Россию.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Комик Сабуров отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций
Вчера, 11:33
 
В миреРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Нурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала