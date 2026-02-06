https://ria.ru/20260206/komik-2072645875.html
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию - РИА Новости, 06.02.2026
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию
Нурлан Сабуров стал третьим известным комиком, которому запретили въезд в Россию, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:59:00+03:00
2026-02-06T11:59:00+03:00
2026-02-06T12:27:00+03:00
в мире
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нурлан сабуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072634046_240:316:888:680_1920x0_80_0_0_570b95300f086d475146211ce6244bcd.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072638721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072634046_137:309:928:902_1920x0_80_0_0_aecee7f91648225946d2ae48c505492b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нурлан сабуров
В мире, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Нурлан Сабуров
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию
РИА Новости: Сабуров стал третьим известным комиком, кому запретили въезд в РФ