Рейтинг@Mail.ru
Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов в России - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/koka-kola-2072774052.html
Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов в России
Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов в России - РИА Новости, 06.02.2026
Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов в России
Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) в своем обращении в Суд по интеллектуальным правам сообщило, что инициировало... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:33:00+03:00
2026-02-06T18:33:00+03:00
в мире
россия
ссср
южная осетия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
the coca-cola company
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101896/52/1018965276_0:44:2000:1169_1920x0_80_0_0_41e8bdc6343c983f14024221add973b0.jpg
https://ria.ru/20250717/coca-cola-2029622541.html
https://ria.ru/20260115/coca-cola-2067953808.html
https://ria.ru/20251105/rossija-2052931659.html
россия
ссср
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101896/52/1018965276_113:0:1814:1276_1920x0_80_0_0_5c0414c3c7a76fe0a0f7308e992a2c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, южная осетия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), the coca-cola company
В мире, Россия, СССР, Южная Осетия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), The Coca-Cola Company
Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов в России

Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую 4 брендов в России

© AP Photo / Jeff ChiuПродукция компании Coca-Cola
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Продукция компании Coca-Cola. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) в своем обращении в Суд по интеллектуальным правам сообщило, что инициировало процедуру прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, в том числе о товарном знаке, зарегистрированном в СССР еще 1927 году, а также о знаке, имеющем статус общеизвестного в России с 1996 года. В реестре общеизвестных товарных знаков он зарегистрирован под номером 5.
Бутылки с газированным напитком Coca-Cola на полке супермаркета в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка
17 июля 2025, 09:24
Как пояснила южноосетинская компания, она подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака, представляющего собой комбинированное обозначение со словом Coca-Cola в красно-белом цвете, практически неотличимое от брендов The Coca-Cola Company. Ведомство уведомило заявителя о сходстве его обозначения с брендами американской компании, что "является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению".
После этого "в целях преодоления указанного препятствия" компания из Южной Осетии инициировала процедуру досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков вследствие их неиспользования в России.
В соответствии с законодательством такая процедура предполагает направление правообладателю предложения обратиться в Роспатент "с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак". В случае отказа правообладателя заинтересованное лицо через два месяца может подать иск об аннулировании неиспользуемых товарных знаков.
Рождественский караван Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки
15 января, 03:32
Пока суд по ходатайству южноосетинского ООО "Кока-кола Компании" принял предварительные обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по его заявке до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. При этом суд установил срок для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков американской компании до 18 марта включительно.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает иск The Coca-Cola Company, требующей запретить южноосетинской компании использовать свое фирменное наименование.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году. Ее продукция доступна в более чем 200 странах. Компания в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России, а в июне - о том, что остановит продажу и производство в России газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta.
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола"
5 ноября 2025, 11:53
 
В миреРоссияСССРЮжная ОсетияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)The Coca-Cola Company
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала