Южноосетинская Coca-Cola хочет лишить американскую ее брендов в России

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) в своем обращении в Суд по интеллектуальным правам сообщило, что инициировало процедуру прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, в том числе о товарном знаке, зарегистрированном в СССР еще 1927 году, а также о знаке, имеющем статус общеизвестного в России с 1996 года. В реестре общеизвестных товарных знаков он зарегистрирован под номером 5.

Как пояснила южноосетинская компания, она подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака, представляющего собой комбинированное обозначение со словом Coca-Cola в красно-белом цвете, практически неотличимое от брендов The Coca-Cola Company . Ведомство уведомило заявителя о сходстве его обозначения с брендами американской компании, что "является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению".

После этого "в целях преодоления указанного препятствия" компания из Южной Осетии инициировала процедуру досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков вследствие их неиспользования в России.

В соответствии с законодательством такая процедура предполагает направление правообладателю предложения обратиться в Роспатент "с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак". В случае отказа правообладателя заинтересованное лицо через два месяца может подать иск об аннулировании неиспользуемых товарных знаков.

Пока суд по ходатайству южноосетинского ООО "Кока-кола Компании" принял предварительные обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по его заявке до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. При этом суд установил срок для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков американской компании до 18 марта включительно.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает иск The Coca-Cola Company, требующей запретить южноосетинской компании использовать свое фирменное наименование.