США решили вывести из под санкций часть проектов гумпомощи КНДР, пишут СМИ

СЕУЛ, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа решила одобрить предоставление санкционных исключений проектам гуманитарной помощи КНДР, против которых Соединенные Штаты выступали ранее, сообщает южнокорейская газета " Администрация президента США Дональда Трампа решила одобрить предоставление санкционных исключений проектам гуманитарной помощи КНДР, против которых Соединенные Штаты выступали ранее, сообщает южнокорейская газета " Тона Ильбо " со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

"Для отечественных неправительственных организаций (НПО) и других структур открылся путь к оказанию гуманитарной помощи Северной Корее. Правительство Республики Корея выражает надежду, что такие меры США могут стать отправной точкой, повышающей вероятность возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном", - пишет газета.

Отмечается, что пока неясно, согласится ли КНДР принять гуманитарную помощь.

"Как сообщили 6 февраля несколько правительственных источников, администрация Трампа решила приступить к предоставлению санкционных исключений, которые ранее откладывались, в рамках Комитета 1718 Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР", - сообщает издание.

По данным газеты, находящийся с визитом в США министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён предложил эту инициативу американской стороне, и Вашингтон ее принял.

Комитет 1718, созданный в соответствии с резолюцией 1718 Совета Безопасности ООН, осуществляет контроль за выполнением санкций против КНДР. Резолюция 1718 стала первой всеобъемлющей санкционной резолюцией против Пхеньяна и была принята в ответ на его первое ядерное испытание в 2006 году.

Как отмечает газета, до настоящего времени южнокорейские НПО и другие организации подавали заявки на получение санкционных исключений Совета Безопасности ООН для оказания гуманитарной помощи КНДР, включая поставки пищевых добавок, медицинского оборудования и установок для очистки воды. Однако из-за того, что Комитет 1718 работает на основе принципа единогласия, а США выступали против, эти меры не реализовывались.

Согласно публикации, нынешнее решение администрации Трампа привлекает внимание как "гибкое изменение" в линии давления на КНДР, которую до сих пор возглавляли США. Предполагается, что накануне запланированного на апрель визита президента Трампа в Китай Вашингтон, возможно, учитывает и вероятность возобновления диалога с Северной Кореей.

"То, что США, пусть даже на уровне гражданского общества, открыли канал гуманитарной помощи, может быть расчетом на то, чтобы, сохраняя рамки санкций, косвенно донести до Пхеньяна сигнал об отсутствии враждебных намерений", - пишет издание.

Как сообщила "Тона Ильбо", высокопоставленный представитель правительства Республики Корея также заявил в пятницу, что в течение ближайших нескольких дней, похоже, появятся "какие-то новые подвижки" по вопросу КНДР.

"Под этими "новыми подвижками" понимается "нечто на уровне проявления доброй воли, которое может стать зацепкой для продвижения отношений с Северной Кореей", - пояснил источник на встрече с группой корреспондентов в Вашингтоне, слова которого приводит издание.