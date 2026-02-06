Рейтинг@Mail.ru
США решили вывести из под санкций часть проектов гумпомощи КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 06.02.2026 (обновлено: 10:02 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/kndr-2072618417.html
США решили вывести из под санкций часть проектов гумпомощи КНДР, пишут СМИ
США решили вывести из под санкций часть проектов гумпомощи КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
США решили вывести из под санкций часть проектов гумпомощи КНДР, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа решила одобрить предоставление санкционных исключений проектам гуманитарной помощи КНДР, против которых Соединенные РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:00:00+03:00
2026-02-06T10:02:00+03:00
в мире
сша
кндр
пхеньян
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152255/86/1522558637_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_555d5c6cc4b317db0276f99a75f0f362.jpg
https://ria.ru/20251128/kndr-2058225354.html
https://ria.ru/20251226/kndr-2064895696.html
https://ria.ru/20250926/lavrov-2044706422.html
сша
кндр
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152255/86/1522558637_171:0:1948:1333_1920x0_80_0_0_f35254b8e1590b6c4e01d1e82c258b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кндр, пхеньян, дональд трамп, оон
В мире, США, КНДР, Пхеньян, Дональд Трамп, ООН
США решили вывести из под санкций часть проектов гумпомощи КНДР, пишут СМИ

Тона Ильбо: США решили вывести из под санкций проекты гумпомощи КНДР

© AP Photo / Evan VucciФлаги КНДР и США
Флаги КНДР и США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Флаги КНДР и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа решила одобрить предоставление санкционных исключений проектам гуманитарной помощи КНДР, против которых Соединенные Штаты выступали ранее, сообщает южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.
"Для отечественных неправительственных организаций (НПО) и других структур открылся путь к оказанию гуманитарной помощи Северной Корее. Правительство Республики Корея выражает надежду, что такие меры США могут стать отправной точкой, повышающей вероятность возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном", - пишет газета.
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В КНДР заявили о военном бесчинстве США
28 ноября 2025, 02:34
Отмечается, что пока неясно, согласится ли КНДР принять гуманитарную помощь.
"Как сообщили 6 февраля несколько правительственных источников, администрация Трампа решила приступить к предоставлению санкционных исключений, которые ранее откладывались, в рамках Комитета 1718 Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР", - сообщает издание.
По данным газеты, находящийся с визитом в США министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён предложил эту инициативу американской стороне, и Вашингтон ее принял.
Комитет 1718, созданный в соответствии с резолюцией 1718 Совета Безопасности ООН, осуществляет контроль за выполнением санкций против КНДР. Резолюция 1718 стала первой всеобъемлющей санкционной резолюцией против Пхеньяна и была принята в ответ на его первое ядерное испытание в 2006 году.
Как отмечает газета, до настоящего времени южнокорейские НПО и другие организации подавали заявки на получение санкционных исключений Совета Безопасности ООН для оказания гуманитарной помощи КНДР, включая поставки пищевых добавок, медицинского оборудования и установок для очистки воды. Однако из-за того, что Комитет 1718 работает на основе принципа единогласия, а США выступали против, эти меры не реализовывались.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт
26 декабря 2025, 14:53
Согласно публикации, нынешнее решение администрации Трампа привлекает внимание как "гибкое изменение" в линии давления на КНДР, которую до сих пор возглавляли США. Предполагается, что накануне запланированного на апрель визита президента Трампа в Китай Вашингтон, возможно, учитывает и вероятность возобновления диалога с Северной Кореей.
"То, что США, пусть даже на уровне гражданского общества, открыли канал гуманитарной помощи, может быть расчетом на то, чтобы, сохраняя рамки санкций, косвенно донести до Пхеньяна сигнал об отсутствии враждебных намерений", - пишет издание.
Как сообщила "Тона Ильбо", высокопоставленный представитель правительства Республики Корея также заявил в пятницу, что в течение ближайших нескольких дней, похоже, появятся "какие-то новые подвижки" по вопросу КНДР.
"Под этими "новыми подвижками" понимается "нечто на уровне проявления доброй воли, которое может стать зацепкой для продвижения отношений с Северной Кореей", - пояснил источник на встрече с группой корреспондентов в Вашингтоне, слова которого приводит издание.
Вместе с тем он добавил, что "речь не идет о начале северокорейско-американского диалога или о чем-то подобном", уточняет "Тона Ильбо".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР
26 сентября 2025, 21:09
 
В миреСШАКНДРПхеньянДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала